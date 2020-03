Roma, dalle cessioni di Schick e Karsdorp i soldi per arrivare a Gravenberch dell'Ajax

La Roma sta già pensando al mercato in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi della dirigenza giallorossa è il gioiellino 17enne dell'Ajax, Ryan Gravenberch. Sull'esterno d'attacco c'è la concorrenza di tanti club europei, tra cui la Juventus. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la Roma, che come lo stesso allenatore dei lancieri ha confermato ha già chiesto informazioni per il ragazzo, potrebbe usare i soldi ottenuti dalle cessioni a titolo definitivo di Schick, al Lipsia, e di Karsdorp, al Feyenoord, racimolando un tesoretto di 36 milioni di euro da utilizzare per Gravenberch. Al momento, la società olandese lo valuta almeno 10-12 milioni di euro.