Roma, dalle urla di Savorani alla quarantena: gli ultimi mesi di Fuzato sognando un’occasione

Quasi a sorpresa è stato l’arrivo di Fuzato nella Roma. Lo annunciò Monchi durante una conferenza stampa estiva datata 4 luglio 2018, da lì a cinque giorni sarà ufficiale l’acquisto per 500 mila euro di quello che sarà il terzo portiere della Roma. Due anni dopo il brasiliano è ancora a caccia del esordio ufficiale con la maglia giallorossa. Al netto di 4 apparizioni con la Primavera e qualche amichevole estiva, l’ex Palmeiras non è riuscito a trovare spazio.

CRESCITA - Questo inverno, infatti, Petrachi lo aveva piazzato al Setubal, in Portogallo, dove poi andrà solamente Antonucci. La scelta della Roma era di farlo giocare, ma la trattativa è sfumata proprio nelle ultime ore di mercato. Le zero presenze in giallorosso, però, non gli hanno impedito di essere convocato con la nazionale. Alisson anche si espresse in modo molto positivo su Fuzato. Parole che il portiere a distanza di mesi non dimentica: “Sono stato felice, lui è un punto di riferimento per noi. Ho ancora molto da imparare e su cui lavorare, ma mi sto preparando per quando ne avrò la possibilità”. Ci lavora duro su Daniel anche Savorani. Spesso le urla di rimprovero e incitamento travalicano le mura di Trigoria, ma chi conosce il preparatore dei portieri di casa Roma garantisce sul suo metodo, Szczesny e Alisson ne sono una prova.

QUARANTENA - Ora, però, gli allenamenti Fuzato deve continuarli da casa e globoesporte.com spiega come sta vivendo la quarantena per colpa del coronavirus: “Abbiamo seguito tutto dall'inizio. Sfortunatamente, ci sono molti casi qui in Italia, ma a quanto pare la popolazione sta rispettando tutte le misure precauzionali. Spero che questo passi presto. Io e la mia ragazza usciamo una volta alla settimana per andare al mercato e indossiamo maschere e guanti. Ci laviamo sempre bene le mani e cerchiamo di rimanere calmi”. Poi conclude: “Sì, mi sto allenando. La Roma è molto attenta in questo. Sono sempre in contatto con lo staff del club. Abbiamo un allenatore con cui svolgere le attività ogni giorno e abbiamo sempre qualcosa di diverso da fare”.