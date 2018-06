Roma, Daniele Verde è finito nel mirino del Porto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Verde obiettivo del Porto. Reduce dal prestito all'Hellas Verona, il calciatore classe '96 di proprietà della Roma - scrive A Bola - è obiettivo del club lusitano. L'agente del laterale napoletano è in questo momento in Portogallo per verificare la fattibilità dell'operazione.