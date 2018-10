Roma-De Rossi, a inizio 2019 incontro con Berti: rinnovo vicino

Giampiero Ventura e il Chievo, parti più vicine. L’ex ct della Nazionale è ad un passo dalla panchina gialloblù dopo il no di Giuseppe Iachini al contratto annuale. Ventura sta per accettare. E il Chievo ripartirà da lui...

La Roma e Daniele De Rossi pronti a dirsi di nuovo sì. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport , la società giallorossa ha tutte le intenzioni di rinnovare il contratto al capitano, il quale da parte sua, dopo qualche titubanza, sarebbe pronto ad accettare il prolungamento. Con l'anno nuovo, Monchi & co incontreranno l'agente Berti: lo stipendio sarà ritoccato al ribasso rispetto ai 4 milioni a stagione attuali, ma conservando i bonus legati alle presenze.

