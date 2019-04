Roma, De Rossi al 90': "Partite come queste possono valere doppio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele De Rossi, centrocampista della Roma e autore del gol vittoria contro la Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Abbiamo vissuto come una battaglia, loro sono bravissimi. Doveva esserci un'intensità maggiore rispetto contro il Napoli, visto che hanno geometrie simili. Oggi abbiamo dato tutto quello che avevamo".

Ci racconti l'attesa per la convalida del gol? "Sì, ma è la stessa quando vediamo le partite in tv. Ben venga, così sai che non hai subito un furto. Nella maggior parte dei casi sono state eliminate tante ingiustizie e tante polemiche".

Hai salutato Sabatini prima del match. "Il direttore lo saluto sempre con affetto, ci siamo promessi di fare un pranzo in futuro. Sono contento che continua a creare squadre fortissime come ha fatto con la Roma e con la Lazio".

Hai fatto l'allenatore in campo. "Io riporto le indicazioni, faccio da portavoce".

Quanto pesa questa vittoria? "Porta entusiasmo, anche perché il Milan ha perso e domani una tra Atalanta e Inter perderà punti. Sono tutte vittorie che possono valere doppio".