Roma, De Rossi: "Brutto colpo, ma non finisce nulla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi, centrocampista e capitano della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta nel derby: "È un copione simile a tanti altri derby, oggi hanno giocato meglio loro, poi sono partite decise da piccoli episodi".

Cosa non sta funzionando? "I gol sono sempre evitabili, anche quelli che facciamo sono evitabili per le altre squadre. Da qualche partita facciamo fatica, ci può stare un momento di flessione. Lo analizzeremo nei prossimi giorni, anche se abbiamo subito una partita importantissima".

La sfida contro il Porto vi ha influenzato? "No, sono partite talmente importanti che non cambiano come le affronti. Sai quanto è importante per i tifosi, per la classifica. Subisci un brutto colpo, ma non finisce nulla".

Non avete sfruttato lo stop dell'Inter. "Purtroppo è così. L'Inter ha perso, noi l'abbiamo guardata. C'è poco da fare, nulla di nuovo".