Roma, De Rossi: "Forse l'avversario peggiore, non siamo già sconfitti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questo il commento di Daniele De Rossi sul sorteggio di Champions League ai microfoni di Roma TV: "Sorteggio non favorevole, erano rimaste solo squadre fortissime, forse avremmo preferito incontrarne altre. Ci siamo riempiti la bocca per essere nelle 8 migliori d'Europa, ora dobbiamo giocare con una delle 8 migliori d'Europa. Forse abbiamo beccato la peggiore. Questo è il turno, ora basta pensare a fortuna e sfortuna, prepariamo le gare di campionato che abbiamo e poi penseremo a questa grande serata di calcio. Non si sa mai, il Chelsea, pur con un risultato negativo, li ha Messi in difficoltà e vogliamo fare altrettanto. Incontriamo il giocatore penso più forte della storia del calcio, e altri giocatori che hanno fatto parte di un ciclo incredibile, indimenticabile. Dobbiamo giocare a calcio, saremo undici contro undici e dobbiamo pensare di prepararla per vincere. Dobbiamo arrivarci carichi, consapevoli di essere meno forti di loro, ma anche del fatto che non faremo le vittime sacrificali. Come umore, arriveremo bene con buone prestazioni a Crotone e Bologna", riporta vocegiallorossa.it.