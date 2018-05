Roma, De Rossi: "Inter pericolosa il prossimo anno, Champions importante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi, centrocampista e capitano della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della stagione: "Arrivare in Champions è realmente importante e quest'anno, con i quattro posti, era impensabile non arrivarci. E poi abbiamo visto cosa significa fare bene in Europa. Per i miei compagni più giovani può anche essere un trampolino di lancio. Lazio-Inter? Si affrontano due squadre forti, sarà una bella partita. Sarebbe strano vedere due squadre di Roma in Champions e zero di Milano, soprattutto dopo il mercato che hanno fatto in estate. Milan e Inter hanno avuto problemi, ma hanno bravi allenatori e giocatori forti. Il prossimo anno la squadra nerazzurra potrà essere davvero pericolosa".