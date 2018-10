Roma, De Rossi: "La classifica non ci piace ma ce la meritiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele De Rossi, capitano della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo ottenuto con il CSKA Mosca: "Siamo stati bravi, loro venivano da una vittoria con il Real importantissima. Sono una squadra forte ma l'abbiamo fatta sembrare peggio di quello che sono realmente, siamo stati concentrati fin dal primo minuto, ci tenevamo tanto sia per la classifica sia per come era andata sabato con la Spal, volevamo reagire subito. Cammino casalingo in Champions inverso rispetto al campionato? Non me lo spiego, sabato non c'è stata reazione, i primi 40' minuti siamo andati bene, mancava solo il gol. Tante volte sfruttare o no una situazione può fare la differenza anche a livello mentale, questa sera ne abbiamo sfruttate diverse e abbiamo portato la partita dalla nostra. Con la Spal siamo stati sfortunati e non abbiamo reagito. Ora Napoli e Fiorentina? Due trasferte difficilissime, la classifica non ci piace ma ce la meritiamo, dobbiamo fare qualcosa per tornare tra le prime 4 visto che ci sono tante squadre che stanno andando fortissimo, non possiamo rallentare più. Come sto? Ho fatto mezzo allenamento da Empoli-Roma, c'è bisogno di rifiatare ogni tanto, ma sono tranquillo perché ho dei compagni molto forti. In questo modo posso stare sereno e recuperare la forma nel miglior modo possibile".