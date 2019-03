Roma, De Rossi: "La Lazio ha giocato meglio, ora testa al Porto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi commenta ai microfoni di Roma TV il ko con la Lazio nel derby: "Non ho rivisto la partita, ma mi sembra che abbiano fatto meglio. Poi gli episodi sono stati a loro favore, come successe a noi all’andata. Spesso i derby vengono decisi dagli episodi. Osservando il risultato sembra che ci abbiano ammazzato, sicuramente hanno giocato meglio di noi, ma fino al secondo gol eravamo in partita. Dobbiamo far meglio. Il Porto? Abbiamo avuto momenti peggiori, magari partite in cui abbiamo giocato bene ma il risultato non è arrivato. Nelle ultime partite non abbiamo fatto benissimo, ma nell’ultimo mese abbiamo fatto più o meno gli stessi punti della Juventus. L’appiglio ce lo darà la partita di mercoledì da dentro o fuori contro il Porto. Risultato pesante? Era uno scontro diretto, sicuramente ne risentiremo. Volevamo approfittare del passo falso dell’Inter, ma alla lunga ci saranno tante partite, anche se la distanza con il Milan inizia ad essere tanta. La partita di mercoledì la dobbiamo preparare senza pensare a quella con la Lazio. Come avevamo preparato la partita? L’avevamo preparata cercando di sfruttare i terzini, poiché essendo loro con il 3-5-2 sicuramente potevano avere più spazio. Non è però sempre facile, la palla l’avevano spesso loro e sono stati bravi. Hanno fatto meglio come approccio e come impatto sui duelli, anche se mi sembra che fino al 2-0 non hanno fatto cose clamorose. Dobbiamo fare meglio proprio sotto il punto di vista del gioco perché così non può bastare. Come mi sento fisicamente? Il ginocchio sta bene. È ovvio che se a 35 anni stai 3 mesi fermo e rientri facendo tante partite di seguito qualcosina puoi accusare, ma io mi sento bene. Poi deciderà il mister. Sicuramente mi devo gestire, ogni tanto il giorno dopo la partita il ginocchio mi fa male ma ci si convive. Ho visto tanti giocatori fino a 40 anni convivere con dei piccoli problemi fisici”.