Roma, De Rossi: "Mercato da non sbagliare per colmare il gap"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha tracciato un bilancio sulla stagione della Roma: “Abbiamo fatto una stagione che può renderci orgogliosi: siamo riusciti a fare qualcosa in più in Champions, e ci resta anche un pizzico di rammarico, un po’ meno in campionato, che è l’obiettivo più alla nostra portata. Dovremmo provare a scucire lo scudetto dal petto alla Juve”.

Cosa bisogna fare per colmare il gap? Il mercato è importante in tal senso?

“Il mercato è importante. Non è il mio ruolo, ma a Roma se ne parla tutto l’anno. I calciatori si valutano dopo un paio di stagioni, a volte c’è troppa fretta. La Juve è una grande potenza economica, hanno un arsenale mostruoso; noi, fino al 18 agosto, dovremo rinforzare la rosa ed essere più forti”.

Voci a gennaio vi hanno distratto?

“C’è stato un calo, le voci ci sono sempre. E’ una città che vive di queste cose, erano più di semplici voci (Dzeko, Emerson Palmieri, ndr). Ma sarebbe troppo facile dire che abbiam perso partite per questo: le abbiamo perse perché dobbiamo migliorare”.

Avete dimostrato di avere più una mentalità europea…

“Un altro degli handicap era l’allenatore nuovo, ma c’è bisogno di tempo per capire cosa e quanto vuole. A noi, ma anche a lui. Non siamo meno forti del Napoli, il prossimo anno potremo accorciare il gap. A livello europeo c’è bisogno di una diversa fisicità”.

Ti schieri dalla parte del calcio spettacolo o da quello dei risultati?

“Partendo dal presupposto che Allegri ha fatto risultati impressionanti, penso che si possa creare qualcosa in più. Vince chi ha i calciatori più forti e in forma, ma il Napoli quest’anno ha dato risposta al vostro quesito . La Juve ha un valore complessivo maggiore dei partenopei, eppure gli azzurri avrebbero meritato di finire spalla a spalla fino all’ultimo con i bianconeri. Il Napoli e Sarri mi emozionano”.

Cosa vi manca ancora?

“C’è stato un miglioramento grazie a tecnico e società, stiamo crescendo e noi la viviamo in maniera diversa. Ci manca il martellare domenica dopo domenica le squadre inferiori a noi come fa la Juventus. Loro hanno fatto tante partite giocando male, ad esempio contro l’Inter, eppure hanno vinto. Questo fa la differenza”.