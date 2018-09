Roma, De Rossi: "Non è il momento di dare le colpe all'allenatore"

Risultato finale: Bologna-Roma 2-0

Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, ha parlato cosi a Sky Sport nel post partita: "C'è un senso illogico di quando le cose vanno male, di quando le cose sembrano impossibili da invertire, poi c'è il senso della mia esperienza che mi dice che questi momenti li abbiamo già passati e ne siamo venuti fuori.

Continuare con questo allenatore o voltare pagina? Se è lo stesso che ci ha portato in Champions e con il quale comunicavamo, non vedo perchè debba essere preso come colpevole soltanto lui. Per battere Bologna e Chievo, con tutti il rispetto, non c'è bisogno di Guardiola in panchina. Di sicuro il mister dovrà rivedere delle cose, ma non mi sembra questo il momento di dare le colpe all'allenatore".