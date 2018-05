Roma, De Rossi: "Orgoglioso dei compagni. Non siamo poi così scarsi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle ore successive alla vittoria contro il Liverpool che non è bastata per staccare il pass per la finale di Champions League, il capitano della Roma Daniele De Rossi ha voluto ringraziare i suoi compagni di squadra per l'impegno profuso nella competizione: “Ho ringraziato i miei compagni. Sono orgogliosissimo di loro. Per rendere ancora più memorabile questa cavalcata in Champions League bisogna tornarci, arrivando terzi o quarti. E dovrà partire nella testa come qualcosa da provare a vincere: abbiamo visto che non siamo così tanto più scarsi degli altri. Proprio come dimensione del club, la semifinale di Champions deve essere una cosa da fare ogni 3 anni, non più ogni 30".