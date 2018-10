Roma, De Rossi prepara il rinnovo. Poi il futuro da tecnico in casa

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele De Rossi in primavera valuterà le sue condizioni fisiche e, se non ci saranno gravi problemi, probabilmente rinnoverà ancora per un anno. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, tuttavia, ci sarebbero stati i primi contatti con la dirigenza in vista di un post carriera (il capitano della Roma ha intenzione di diventare allenatore, come ha ripetuto in diverse interviste): De Rossi potrebbe cominciare subito con una panchina del settore giovanile o, ipotesi difficilmente realizzabile nell'immediato, potrebbe affiancare Di Francesco in prima squadra. Ora però il centrocampista di Ostia ha solo un obiettivo: dare tutto in campo.