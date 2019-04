© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono ore di riflessione per Daniele De Rossi dopo l'infortunio subito nell'ultima partita che lo terrà fuori dal campo per 2-3 settimane portandolo a un passo dal termine della stagione in corso. La sensazione è che il centrocampista chieda di finire in campo e non dal lettino della fisioterapia e che quindi voglia avere la chance di giocare un'altra stagione. Dipenderà molto anche da cosa gli proporrà la Roma, con Pallotta e Massara che nel corso degli incontri di questi giorni negli USA, decideranno come muoversi anche in merito al futuro del capitano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.