Roma, De Rossi: "Rimonta? Sarebbe risultato clamoroso ma possibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi, centrocampista e capitano della Roma, ha così commentato a Premium Sport il ko dei giallorossi sul campo del Liverpool: "Salah lo conosciamo bene e sappiamo che è un grande giocatore oltre a una grande persona. Ha migliorato molto le sue qualità negli ultimi sedici metri e sta diventando decisivo quanto pensavamo che potesse diventare. Rimonta? Ci possiamo aggrappare a quello che abbiamo fatto nei quarti. Ci dice che non è impossibile e che abbiamo il dovere di provarci per noi stessi e tutta la gente che vuole bene alla Roma. A Barcellona però mi era sembrata subito una partita sfortunata, con episodi dubbi. Oggi invece siamo partiti bene e invece abbiamo sofferto le cose che conoscevamo e che abbiamo provato. Ci servirà da lezione per il ritorno. Dare una spiegazione tattica non avendo rivisto la gara è sbagliato. Loro sono forti, innanzi tutto. Abbiamo fatto 20-25 minuti bene, poi siamo stati meno bravi a coprire la profondità. Ma è difficile farlo con chi è molto più veloce di te. Non è giusto buttare la croce dei tanti gol presi sulla difesa. Tutti abbiamo giocato poco aggressivi, anche se abbiamo avuto la sensazione di poter incidere poco a centrocampo perché spesso lo saltavano. La sensazione, che non deve crearci problemi sulla preparazione del ritorno, è che a Barcellona ci fosse sfuggita la partita per una questione di episodi. Oggi è stata questione di blackout nostro e grande qualità loro. Non sarà facile ma dobbiamo ripartire da qua. Non è impossibile e lo sappiamo. Abbiamo due grandi squadre addosso: l'Inter è partita benissimo, la Lazio sta facendo di più di quanto pensavano tutti. La stanchezza non è fisica: abbiamo la rosa larga. Un po' però mentalmente la Champions ti può distrarre. Ma non possiamo permettercelo perché mancano solo quattro partite. Vanno gestite le forze. I tifosi ci hanno creduto e faranno così anche al ritorno. Noi dovremo fargli vivere una serata che hanno già vissuto. Sarebbe un risultato clamoroso ma non impossibile".