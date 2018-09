Roma, De Rossi: "Siamo più forti di quanto stiamo facendo vedere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'intervista di Daniele De Rossi a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid:

"Quando corri a vuoto ti demoralizzi sempre, loro trovano sempre il modo per metterti in inferiorità numerica. Siamo più forti di quanto abbiamo fatto vedere fino ad ora. Abbiamo avuto qualche occasione, ma loro hanno anche difensori fortissimi e non è facile segnare: magari in altre occasioni saremo più fortunati. In queste partite in passato abbiamo preso qualche schiaffo più sonoro, oggi ho visto un buon atteggiamento, non abbiamo mollato come successo domenica contro il Chievo".

Come si riparte?

"Con il lavoro, dobbiamo mettere la testa solo sul Bologna, che come noi è in difficoltà. Sarà una partita non semplice".