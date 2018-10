Roma, De Rossi stringe i denti, Kolarov no. Dubbio in attacco

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele De Rossi stringe i denti e sarà presente questa sera tra i titolari della sfida contro il CSKA nonostante non sia al meglio della condizione. Vice versa forfait quasi annunciato per Kolarov che dovrebbe andare in panchina ma che dovrebbe lasciare la fascia sinistra nelle mani di Santon. In attacco ancora un piccolo dubbio per Di Francesco, con El Shaarawy leggermente favorito sulla destra al posto di Kluivert che però potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo minuto. In difesa, dopo aver rifiatato contro la SPAL, tornerà Manolas al fianco di Fazio. Ecco la probabile formazione della Roma che dovrebbe scendere in campo questa sera allo stadio Olimpico a partire dalle 21:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.