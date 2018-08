Roma, De Rossi sulla Champions: "Non dobbiamo essere presuntuosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi è stato intervistato da Roma TV sul sorteggio Champions che ha visto la Roma estratta nel girone G con Real Madrid, CSKA Mosca e Viktoria Plzen: "Intanto è sempre bello partecipare a questi sorteggi. Un girone equilibrato. C'è capitata la squadra più forte del mondo e poi due squadre che ci daranno dei problemi. Sicuramente andremo a prendere del freddo. Bisognerà vedere il calendario, quando andremo a Mosco e in Repubblica Ceca. Contro il Real Madrid sarà una grande emozione, ci abbiamo già giocato. Siamo 2 delle 4 semifinaliste. Loro sono favoriti ma andremo a fare la nostra partita come non sottovaluteremo le altre due squadre. Se fossi l'allenatore o un dirigente di queste due squadre, prenderei come esempio la Roma della scorsa stagione che era data per morta dopo il sorteggio. Le partite ormai non sono più come 15 anni fa dove vai a fare risultato. Ce la dobbiamo giocare sapendo che siamo la seconda forza del girone. Non possiamo ripartire dalla semifinale, sarebbe un errore. Dobbiamo ripartire con umiltà e sono convinto che passeremo. Se invece andiamo a giocare contro il CSKA o il Plzen da presuntuosi avremo grosse difficoltà".