Roma, De Rossi: "Tre punti che fanno bene alla squadra e alla classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano della Roma Daniele De Rossi intervenuto ai microfoni di Roma TV commenta così il successo ottenuto sul campo della Sampdoria: "Tre punti che fanno bene alla squadra, alla classifica, all'ambiente. L'anno scorso venni qui in conferenza a spiegare un'espulsione che ci costò due punti, quest'anno un gol che ce ne ha dati due in più. Il calcio offre sempre rivincite, ma al di là di questo sono contento di come ha approcciato la squadra. Possiamo fare meglio ma c'è poco tempo, dobbiamo portare a casa più punti possibili. Il gol? Temevo me l'annullassero, ma ci sono gli strumenti adatti. Tra qualche anno arriveremo alla perfezione con la tecnologia. Ferrero? È un ottimo presidente, sta ottenendo grandi risultati qui a Genova. Scherza con noi, ci tiene sempre a battere la Roma anche se è romanista, sarà per la prossima volta. La sfida contro l'Udinese? Da una parte dispiace essere usciti dalla Champions, dall'altra ci aiuta a rifiatare perché queste tre partite in 7 giorni ci hanno tolto tante energie. Sono convinto che prepareremo la prossima bene, si lotta da grande squadra. Forse non si gioca ancora come vorremmo ma se mettiamo tutto sarà difficile per gli avversari venire a Roma e passeggiare. Lo spirito di oggi è mancato in passato? Sono d’accordo, la base secondo me è il gioco ma quando c’è poco tempo per arrivare a mettere in difficoltà le squadre con quello, allora bisogna tirare fuori quello che c’è dentro per fare partite maschie. Ci teniamo stretti i punti ma dobbiamo migliorare, questo ci è mancato così come la continuità".