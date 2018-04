Roma, De Rossi: "Una delle più belle serate della mia carriera"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano giallorosso Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium dopo il successo contro il Barcellona: "Potete immaginare cosa significa per noi, per la dimensione che ha sempre avuto la Roma. Questo è qualcosa di incredibile. Ora dobbiamo fare un passo in più giocandosela senza pensare di aver fatto un miracolo e di non essere in semifinale in vacanza".

Come avete preparato la partita?

"Eravamo consapevoli che sarebbe stato difficilissimo ma c'era un pizzico di convinzione. Anche la gara dell'andata ci ha detto che loro sono forti ma non così tanto, che avevano qualità ma non come un tempo. Da lì a fare 3-0 qui in casa senza subire niente ce ne passava. Il mister è stato bravissimo cambiando la formazione, il resto lo abbiamo fatto noi".

Il gol?

"Io sono contentissimo. Io cerco, a quasi 35 anni anni, di essere più lucido possibile. All'andata ho fatto una buona partita e si è parlato solo dell'autogol. Io preferisco fare una partita coraggiosa con un rimpallo sfortunato che farmela addosso davanti a calciatori così forti. Sono davvero molto contento per i compagni".

E' il giorno più bello da quando sei alla Roma?

"E' una delle più belle. E' il massimo che potevo volere oggi. A fine partita ero commosso a vedere il pubblico. Ai miei compagni dicevo che vedendo un pubblico che ci credeva così non potevamo non crederci anche noi, non potevamo farcela addosso. E' una delle serate più bella della mia carriera da quando sono alla Roma".