Roma, De Rossi vuole novità sul rinnovo. Il club aspetta il nuovo tecnico

Da una parte, Daniele De Rossi, dall'altra la Roma. Un amore lunghissimo che potrebbe terminare tra tre partite: secondo quanto raccolto dalla redazione di Sky, il club vorrebbe aspettare la scelta del nuovo tecnico per decidere cosa fare con il contratto del capitano, in scadenza tra un mese e mezzo. Ma "Capitan Futuro" gradirebbe qualche certezza in più, visto quanto dimostrato anche in questa stagione: i dubbi del club sono ovviamente di tipo fisico, alla luce dei tanti infortuni e problemi fisici avuti dal giocatore, anche ora ai box nel tentativo di recuperare per la sfida alla Juve.