Roma, De Sanctis: "Basta cercare alibi. L'Europa League è un obiettivo"

Morgan De Sanctis, club manager della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV:

Quanto conta il match di stasera per uscire dal momento negativo?

"Alla Roma serve sempre vincere. Veniamo da un periodo negativo, ci aspettiamo di ripartire con un'ottima prestazione e un ottimo risultato. L'Europa League è un obiettivo, la società ci punta".

Problema psicologico all'Olimpico?

"Abbiamo quello che serve per uscire da questo momento. Vogliamo farlo tramite il lavoro e l'attaccamento alla maglia. I tifosi meritano di vivere le soddisfazioni che non siamo riusciti a dargli ultimamente".

Concorda con le dichiarazioni di Fonseca?

"Si, non bisogna darsi alibi. Sappiamo di poter far bene e uscire da questo momento. Lasciamo alle spalle la cultura degli alibi e coltiviamo quella delle responsabilità. I tifosi meritano una grande Roma"

Il match di ieri dell'Atalanta rivaluta la sconfitta di Bergamo?

"No, a Bergamo dovevamo fare risultato e non l'abbiamo fatto. Ora possiamo renderci protagonisti in Europa League e abbiamo 14 partite di campionato, possiamo tornare sugli obiettivi dettati a inizio stagione. Dobbiamo coinvolgere dall'interno l'ambiente esterno che giustamente non è contento".