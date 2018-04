Roma, De Sanctis: "Contro il Barça rispetto, ma anche paura e coraggio"

© foto di Federico Gaetano

“Oltre al rispetto, ci deve essere un mix tra paura e coraggio contro il Barcellona. Non bisogna esagerare in questo, poi serve rispetto per far scattare la scintilla che ci permetterà di fare una grande partita”. Questa un'anticipazione delle parole di Morgan De Sanctis, team manager della Roma, che verrà pubblicata nel Match Preview della sfida al Barcellona.