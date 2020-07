Roma, De Sanctis dice addio? Per il dirigente ipotesi Ascoli o una squadra di A: c'è il Verona

L'edizione odierna del Corriere dello Sport - analizzando la situazione precaria di Morgan De Sanctis alla Roma - sottolinea come il dirigente non rimarrebbe comunque a piedi, qualora davvero rendesse effettive le dimissioni. Da tempo - si legge - lo corteggia l’Ascoli, a cui ha detto no due mesi fa proprio perché aveva annusato la promozione all’interno della Roma. Intanto, in avanscoperta, ha mandato un suo fidato collaboratore, Giuseppe Bifulco, che già è entrato nei quadri della società come diesse. Entro la fine della stagione potrebbe accettare la proposta del patron Massimo Pulcinelli per diventare direttore generale. Ma non è da escludere una terza strada: De Sanctis - conclude il Corriere dello Sport - sta aspettando che diventi concreta una proposta intrigante ricevuta da un club di Serie A. Nell’ambiente si parla del Verona.