Roma, De Sanctis: "Kalinic un riforzo. Riccardi? Mai pensato di cederlo"

© foto di Federico Gaetano

Morgan De Santis, club manager della Roma, ha preso parola prima della conferenza di presentazione di Nikola Kalinic. Ecco il suo commento:

"Lo abbiamo scelto perché sa interpretare il ruolo di punta centrale in tutte le forme. Sappiamo che ci potrà dare una grandissima mano, vista la sua esperienza in Italia non avrà bisogno di ambientarsi. Siamo convinti di aver rinforzato la squadra".

Cosa è successo con Bianda?

"Siamo soddisfatti per quanto svolto durante il mercato, anche con i giovani usciti dalla Primavera. Per Bianda abbiamo convenuto che la cosa migliore per lui fosse quella di rimanere un altro anno alla Roma per continuare a crescere. Non ci sembrava il caso di esporlo a dei rischi non avendolo più sotto il nostro controllo".

Su Cangiano:

"Cangiano è stato un sacrificio. Abbiamo dovuto riparametrare però il discorso economico per il settore giovanile. Ho notato che per quando un ragazzo in Primavera ha un accordo molto importante economicamente, questo gli crea problemi una volta uscito dal settore giovanile".

Riccardi è stato vicino alla Juventus?

"Mai abbiamo pensato di privarci di lui, come di Celar e Calafiori. Quando la Roma ha dei prospetti importanti nel settore giovanile cerca di tenerli sempre".