Roma, De Sanctis: "Nuovo allenatore? Un giorno lo diranno anche a me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il freepress Leggo riporta nuove parole di Morgan De Sanctis, ex portiere della Roma e ora dirigente giallorosso che ha parlato a margine del riconoscimento nazionale della 'MCL Inside the sport'. In merito al prossimo allenatore della formazione capitolina, l'ex estremo difensore non ha dato indizi: "Non so nulla dell'allenatore, un giorno lo diranno anche a me".

Mirante in nazionale. De Sanctis è stato anche nel giro azzurro, con il ct Roberto Mancini che ha convocato Antonio Mirante nonostante le 35 primavere. "Mirante ha disputato un finale di stagione strepitoso. Se la merita tutta questa convocazione in Nazionale, anche a 36 anni, è il frutto di un duro lavoro. E' stato fortunato per le assenze di Donnarumma e Perin, ma se l'è meritata", le parole dell'ex calciatore.