Roma, De Sanctis: "Zaniolo ha sempre dato le risposte che volevamo"

Il club manager della Roma, Morgan De Sanctis, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Borussia M'Gladbach: "Posizione di Mancini? Beh, ci sono diverse ipotesi, tra poco vedremo. Zaniolo? Ha sempre dato le risposte che volevamo, da un anno fa parte della prima squadra. Ha rinnovato il contratto, ha fatto bene. Ieri ci sono state discussioni sulle parole di Capello, ma la cosa più goffa che ho visto è stata la rovesciata di Adani su Instagram (ride, ndc). Il progetto va avanti con un tecnico ambizioso e rispettato. Siamo un po' in ritardo, ma crediamo tanto in Fonseca, ci vorrà del tempo per lavorare tutti insieme e meglio modulando anche le energie dei protagonisti. I bilanci, però, andranno fatti a fine stagione. Riccardi? Il talento più puro del settore giovanile giallorosso. Si sono accesi molto presto i riflettori su di lui, ma ha soltanto 18 anni, lo valutiamo giorno dopo giorno ed è molto considerato dalla società e da Fonseca":