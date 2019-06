© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è ancora qualche giorno di tempo, ma la deadline per l'addio di Kostas Manolas alla Roma si avvicina giorno dopo giorno: entro il 30 giugno, per ragioni di FPF, la società giallorossa dovrà salutare il giocatore e con il Napoli, secondo il Mattino, potrebbe esserci un gentleman agreement. In sostanza Giuntoli versa gli oltri 30 milioni richiesti dalla clausola del greco e la Roma si impegna, dopo il primo luglio, ad acquisire il cartellino di Diawara.