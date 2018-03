Roma, Defrel: "Contro il Barcellona l'Olimpico sarà la nostra forza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata all'AS Roma Match Program, l'attaccante giallorosso Gregoire Defrel ha parlato anche della doppia sfida contro il Barcellona in Champions League: "Sarà molto difficile, lo sappiamo. È una della squadre più forte al mondo. Sarà fondamentale il supporto dei tifosi. Già contro lo Shakhtar l’Olimpico era quasi pieno, sarà la nostra forza. Il nostro obiettivo è arrivare in zona Champions, il terzo posto, arrivare davanti alla Lazio. Per la Champions penso che pochissimi avrebbero scommesso su di noi ai quarti di finale, ora ci aspetta un doppio confronto con il Barcellona e vogliamo fare due belle gare. Passare il turno sarebbe bellissimo”.