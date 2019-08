© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Petrachi lavora alle uscite di Schick e Defrel e se nelle prossime ore, uno dei due dovesse lasciare i giallorossi, sarebbe pronto per chiudere l'acquisto di Mariano Diaz dal Real Madrid. Per l'attaccante ceco, il Borussia Dortmund ancora non si è mosso per vie ufficiali, mentre il francese è richiestissimo da Cagliari, Genoa e Sampdoria, ma piace anche molto al Saint-Etienne in Ligue 1. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.