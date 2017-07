Roma-Defrel, tre milioni la distanza domanda-offerta col Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monchi è sempre alla ricerca del nome giusto per rinforzare l'attacco giallorosso. Non è un mistero che piaccia Gregoire Defrel (26), già allenato da Di Francesco al Sassuolo. La Roma, come riportato da Leggo, al momento offre 17 milioni mentre gli emiliani ne chiedono circa 20 più bonus.