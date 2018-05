Roma, dentro Coric, via Gerson: c'è il Besiktas

Fonte: vocegiallorossa.it

Con l'imminente arrivo di Coric alla Roma, per Gerson gli spazi in maglia giallorossa potrebbero ulteriormente ridursi. Per tale motivo, il giocatore potrebbe lasciare Trigoria nel corso dell'estate per approdare al Besiktas, che ha già inviato ai capitolini la propria offerta: se il brasiliano la prenderà in considerazione, l'affare si farà. A riportarlo Il Romanista.