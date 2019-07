Roma, derby alla seconda e Juve all’ultima: tutte le insidie del calendario

© foto di Insidefoto/Image Sport

La stagione della Roma prende forma. Ieri a Milano è stato sorteggiato il calendario della prossima Serie A. La prima giornata scatta nel weekend del 24-25 agosto e i giallorossi cominceranno in casa contro il Genoa. La mente va subito all’incrocio con l’ex di turno, Aurelio Andreazzoli, oggi tecnico del Grifone. “Non vedo l’ora di iniziare” ha detto Fonseca e non cambia idea quando scopre che prima della sosta per le Nazionali giocherà il derby con la Lazio. Il mister portoghese guarda il lato positivo: “E’ un calendario buono per noi, mi piace. Disputeremo le prime tre gare davanti al nostro pubblico”. Vero. Almeno per il primo mese e mezzo la Roma eviterà spostamenti. Un avvio analogo lo ebbe Garcia e anche le premesse sono simili. Rose rivoluzionate, stagioni precedenti da dimenticare, due tecnici vincenti, ma in campionati periferici e l’insidia Lazio nelle primissime giornate. Per Garcia la sfida con i biancocelesti rappresentò una svolta, l’augurio che si fanno i tifosi e Fonseca è che possa avvenire lo stesso quest’anno.

CROCEVIA - Insomma, vincere all’inizio per arrivare in fiducia alla metà del girone d’andata. Dopo la seconda sosta la Roma affronterà in ordine Sampdoria, Milan, Udinese e Napoli. Il tutto accompagnato da due match di Europa League. Se nella prima parte del campionato le gare corrispondono al periodo di Halloween, nelle partite di ritorno la sfida con i rossoneri coinciderà con le idi di marzo. Per Giulio Cesare furono fatali. Fonseca, invece, vorrà essere in corsa ancora su tutti e tre i fronti. D’altronde lo ha detto nel giorno del suo insediamento a Trigoria: “Non è una promessa, ma una convinzione. Alzeremo un trofeo nei miei tre anni di gestione”. I tifosi giallorossi si appuntano tutto, ma si preparano anche a un finale decisamente di fuoco.

FINALE - Nelle ultime 5 giornate arrivano Inter, Spal, Fiorentina, Torino e Juventus. Questa volta, a differenza degli scorsi anni, la sfida con i bianconeri arriva dopo le vacanze di Natale e chiuderà la stagione nel weekend del 24 maggio. “Sarà decisiva” ha aggiunto ieri Fonseca. Per cosa non si sa, ma ai nastri di partenza l’obiettivo resta centrare l’accesso in Champions League. Servirà dunque un rendimento d’alto livello soprattuto nel girone di ritorno, quando la Roma avrà i big match quasi tutti in trasferta (Milan, Juve, Napoli, Atalanta e Torino). All’Olimpico giocherà solamente con Lazio e Inter. “In ogni caso in un campionato bisogna affrontare tutti e non si può scegliere” ha chiosato il tecnico giallorosso. Un dato, però, resta incontrovertibile. La Roma ha bisogno di fare meglio lontano dalla Capitale. Lo scorso anno, contando solo le partite in trasferta, sarebbe arrivata settima e di conseguenza fuori dalle coppe. Questo scenario finale non viene neanche preso in considerazione a Trigoria. La Champions League 20-21 è la conditio sine qua non per continuare a competere ad alti livelli soprattutto in campionato. Giocatori e tecnico sono avvisati.