© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con quale modulo scenderà in campo la Roma di Eusebio Di Francesco nel derby contro la Lazio? A questa domanda ha provato a rispondere lo stesso tecnico giallorosso in conferenza stampa: "Non voglio dare vantaggi, posso dire che ultimamente abbiamo alternato due moduli sia dall'inizio che a gara in corso. Dipenderà molto dalle fasi di gioco, sono sempre le caratteristiche dei giocatori che caratterizzano i moduli. Se guardo il primo tempo col Bologna il 4-3-3 non è andato troppo bene. Ripeto, dipende dagli interpreti e non dal modulo, anche se col 4-2-3-1 hanno trovato giovamento sia Dzeko che Pellegrini. Fermarmi sul sistema di gioco però è riduttivo, ogni partita guardo ciò che potrebbe succedere pronto nel caso a modificare la squadra a gara in corso".