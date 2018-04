Roma, Di Francesco: "5 gare fondamentali, non dobbiamo sbagliare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo a questo caldissimo finale di stagione dei giallorossi: "La SPAL è una squadra organizzata che concede poco e dovremo essere bravi a capitalizzare al meglio le occasioni che avremo a disposizione. Farà anche caldo e sarà una delle prime partite con il clima estivo. Non sarà facile. Mancano cinque gare fondamentali e non dobbiamo sbagliare le prime, a partire da domani. Sassuolo è ancora lontana per poterla valutare come decisiva. La Lazio ha ribaltato una gara in un campo molto difficile e ha dimostrato carattere, così come l'Inter che ha fatto bene contro il Cagliari".