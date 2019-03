Roma, Di Francesco: "Abbiamo sbagliato tanto. Sono rammaricato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il ko subito nel derby con la Lazio: “Bruttissimo primo tempo che ha compromesso il risultato finale. Non abbiamo avuto l’approccio giusto, loro nel primo tempo ci sono stati superiori, quando nel secondo tempo avevamo avuto diverse occasioni hanno trovato il gol su rigore che ci ha tagliato le gambe. Come avevamo preparato la partita? Dovevamo sviluppare il gioco sulle fasce per poi tornare al centro in fase di conclusione. Dovevamo essere più bravi a farlo, quando ci siamo riusciti si sono create situazioni più pericolose, ma l’abbiamo ripetuto meno di quanto avremmo dovuto fare. Dicevo a Florenzi di alzarsi prima, per avere più vantaggio. Loro chiudevano più dalla parte di Kolarov. Perché si sono forzate certe giocate? Buttarla lunga è un concetto sbagliato, è un’osservazione corretta. Si era detto di andare subito sugli esterni, perché loro stringono. Al di là di quello, quando non si difende in un certo modo, ho dovuto anche cambiare per ridare più pressione e sostegno all’interno del campo. Gli errori di Fazio? L’errore più grande che fa è che deve stare internamente all’avversario. Questa sconfitta è una conseguenza delle ultime prestazioni? Sì, sono state campanelli d’allarme. Lo trasferisco all’interno questo concetto, per ambire a qualcosa di importante si devono migliorare delle situazioni. Durante le partite e le tensioni si commettono errori che si pagano a caro prezzo, ma non è solo questo, abbiamo sbagliato tanto. Sono rammaricato, in un derby così volevamo dare una sensazione differente prima di una partita come quella col Porto. Anche il Porto ha perso? Sarà stato un brutto sabato anche per loro. Dobbiamo guardare in casa nostra, si deve migliorare prima di valutare gli avversari. Mi aspetto una grandissima prestazione, dal punto di vista generale. Poi le partite possono finire in tutti i modi, ma le prestazioni pagano e per questo vanno migliorate".