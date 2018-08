Roma, Di Francesco: “Soddisfatto del mercato. Alisson? Spero in Olsen”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella conferenza alla vigilia di Torino-Roma, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato del mercato estivo appena concluso: “Squadra migliorata rispetto allo scorso anno? Questo lo vedremo col tempo, dirlo ora sarebbe inopportuno. Sono andati via calciatori importanti, sono saltati alcuni affari per alcuni elementi che avremmo voluto ma sono soddisfatto. Potrebbe uscire ancora qualcuno, ne abbiamo veramente tanti. Sono state fatte tante scelte legate a tante situazioni. Abbiamo inserito più calciatori, bisogna parlare anche di qualità. Per quanto riguarda Alisson, non è facile sostituirlo. È arrivato Olsen, s'è immediatamente messo a disposizione e spero che possa mostrare le sue qualità con la Roma a partire dalla gara di domani. Partirà titolare", ha detto.