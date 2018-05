Roma, Di Francesco: "Alisson? Mi auguro che possa restare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Siamo attualmente la seconda miglior difesa del campionato, dobbiamo migliorare avanti. Abbiamo fatto meno di quello che avremmo potuto fare. Se abbiamo scelto la Champions a un certo punto? No, dobbiamo trattare le partite tutte allo stesso modo, se si vuol diventare grandi bisogna sempre restare competitivi, facendo turnover e quest'anno siamo stati bravi a mettere dentro i giocatori e dare mentalità ai giocatori, nella testa di tutti. Lazio-Inter? Dico che la Lazio ha fatto un grandissimo campionato, forse i biancocelesti meritavamo qualcosa in più per il gioco espresso, l'Inter è stata brava a sfruttare l'ultima occasione da grande squadra quale è. Dobbiamo crescere in alcuni momenti della gara, dobbiamo andare più in verticale in alcune azioni, a volte lasciamo scoperta la nostra metà campo e dobbiamo leggere meglio alcune situazioni. Io dico che l'anno prossimo saremo avvantaggiati perché i giocatori conosco quello che voglio io e io conosco meglio loro. Rimpianti per il periodo buio? Non mi piace guardare troppo indietro, mentalmente siamo cresciuti ma non basta perché non dobbiamo accontentarci. Alisson? Non mi è arrivato nulla, è ancora il nostro portiere poi è normale che il mercato possa creare delle situazioni durante l'anno ma mi auguro possa restare. Obiettivi futuri? Vogliamo almeno ripetere quanto fatto, non posso dire di volere di meno poi bisogna vedere se il campo darà le risposte, concretamente bisogna lavorare meglio".