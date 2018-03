Roma, Di Francesco: "Alisson va tenuto, bisogna pensare in grande"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, è intervenuto a Rai Sport dopo la vittoria sul Crotone: “C’era grandissimo entusiasmo, non capita spesso qui a Crotone. Quello che è accaduto nel secondo tempo ha permesso al Crotone di trovarsi a tu per tu con il nostro portiere, ma la squadra è stata brava ad aspettare e a trovare gol alla fine. Avevamo trovato davanti una squadra molto chiusa. Il Real Madrid vuole Alisson? Io sono molto tranquillo, a marzo non dobbiamo parlare di mercato perché abbiamo gare importanti. È ovvio che un giocatore così piaccia, ma dobbiamo pensare in grande e quindi cominciare a trattenere certi giocatori. La rinascita di Nainggolan? Devo dire che col giocatore parlo da quando sono arrivato, lui accetta di buon grado di fare la mezzala e anche altri ruoli Prima quando calciava non segnava mai, oggi è stato bravo. Mi auguro che da qui in poi possa mantenere questa continuità nel fare gol. I cambi? È il mio mestiere ed è giusto che faccia certe scelte, si spendono energie quando si giocano certe gare, dunque c’è bisogno di giocare queste sfide con i giocatori più in forma. Oggi ho avuto l’ennesima risposta positiva. La capacità di rimanere in partita è un aspetto mentale prima di tutto, spesso ci capita di fare la partita, la crescita sta nel non disunirci quando non facciamo la partita. Se vogliamo diventare grandi non possiamo ammettere gli errori commessi oggi. Su questo dobbiamo lavorare e migliorare”.