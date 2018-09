Roma, Di Francesco all'ultima spiaggia. Club senza exit strategy

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di stasera in casa contro il Frosinone rischia di essere l'ultima chiamata per Eusebio Di Francesco. Secondo Il Messaggero, solo se tornerà al successo la società punterà ancora su di lui. Uno scenario imbarazzante, però, visto che la Roma non sa eventualmente con chi sostituirlo: il tecnico è sotto pressione, la società senza exit strategy, anche la sfida contro la formazione con la peggior differenza reti della A sembra complicatissima.