Roma, Di Francesco alza la voce: "Colpa di questo ko è solo nostra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' un Eusebio Di Francesco particolarmente arrabbiato quello che, ai microfoni di 'Roma TV', ha commentato la sconfitta della sua Roma sul campo dell'Udinese: "Dovevamo fare gol, abbiamo creato tanto ma ci è mancata cattiveria che hanno avuto loro, non si può prendere gol da rimessa laterale. Gli episodi fanno parte del calcio, ma noi non li abbiamo assolutamente portati dalla nostra parte. Ci sono state anche trame interessanti, ma fa rabbia che negli ultimi 20 metri non siamo riuscito ad incidere. Il risultato fa fare tanti discorsi inutili, ma la colpa è solo nostra che non siamo riusciti a vincere una partita che stavamo dominando. Pellegrini? Ha avuto un problema muscolare. Tanto possesso palla? Secondo me abbiamo giocato bene, è ovvio che loro ti aspettavano e ti lasciavano tanto campo. Siamo mancati nella giocata finale, ci dovevamo aspettare le loro ripartenze, ma non mi ricordo grandi occasioni loro. Almeno per 50 minuti non hanno tirato in porta, non si può dire che abbiamo lavorato male al punto di vista difensivo. È mancato il guizzo finale. La mancanza di Dzeko? Lui mi ha chiesto di recuperare perché aveva giocato tanto in Nazionale, per di più Schick fino a ieri era il giocatore che aveva segnato con la Samp e in Nations League con la Repubblica Ceca. Questo calcio non è più quello di un tempo, i ritmi sono altissimi, è difficile recuperare. Non siamo riusciti a creare superiorità numerica, e questo ha deciso il match. Noi giochiamo con 3 attaccanti, ma alcuni sono stati fuori durante la pausa, è difficile metterli in campo poi. Io non riesco a cambiare in corsa se prima non ho provato qualcosa in allenamento. Champions League? Ho alzato l'attenzione su questa gara perché non bisognava pensare al Real, non è stato abbastanza".