Roma, Di Francesco ancora non è a rischio ma serve invertire la rotta

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sul futuro di Eusebio Di Francesco. Il tecnico non è in discussione ma ora ha bisogno di risultati per allontanare le ombre e i cattivi pensieri. Se il 'disgustato' James Pallotta avesse avuto voglia di cacciarlo, lo avrebbe fatto senza ascolare nessuno. Il gruppo non è contro EDF, è contro se stesso: nel caso, pagherà l'allenatore, pronto a scontare anche colpe non sue.