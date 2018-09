Roma, Di Francesco annuncia: "Zaniolo in lizza per un posto dal 1'"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato dei suoi italiani a centrocampo e dei ballottaggi per le maglie dal 1' contro il Chievo Verona. "I giovani sono un'arma a doppio taglio, non si possono bruciare. Ad oggi nei due ruoli di mezzala si giocano il posto Zaniolo, Pellegrini e Cristante, per due maglie. Il modulo? Ne abbiamo parlato troppo, abbiamo fatto una partita e mezza abbondante col 4-3-3 e poi ho cercato di dare quello che non mi è riuscito. Ora devo ridare io più certezze alla squadra".