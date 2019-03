© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Repubblica fa il punto sul futuro di Eusebio Di Francesco. Una riunione notturna, un processo mattutino e una partita da cui dipende la sorte di un allenatore e un altro tecnico alla finestra. C'è di tutto nell'universo Roma: dopo il derby, l'allenatore stava per essere scaricato, e lui stesso si è sentito abbandonato ma dopo il colloquio coi giocatori ha deciso di crederci. Franco Baldini, consulente di James Pallotta, ha già bloccato Paulo Sousa che sabato era a Bourdeaux per firmare. Domani potrebbe essere in città, mercoledì a Oporto: il punto è che lui o le alternative, Vincenzo Montella e Christian Panucci, chiedono anche contratti per la prossima stagione.