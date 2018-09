Roma, Di Francesco: "Avevo chiesto un nuovo inizio. Santon in crescita"

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato a Roma TV dopo il successo sul Frosinone: "La prestazione? Doveva essere un nuovo inizio, ne avevo parlato con i ragazzi, dovevamo ritrovare determinati equilibri, come se fosse la prima di campionato, e devo dire che la prima cosa che risalta oggi è il fatto di non aver preso gol, cosa che ha contraddistinto l'anno scorso questa squadra. Il Frosinone aveva fatto benissimo contro la Juve e noi venivamo da un momento di difficoltà: era fondamentale portare a casa i tre punti, perché spesso in certe partite si danno per scontati, come quelle precedenti. Partiamo dal risultato e dall'atteggiamento che c'è stato questa sera e in questo ritiro. Derby? Non dobbiamo essere troppo liberi di testa, questa partita non ci libera completamente la testa, non abbiamo fatto ancora niente. Bisogna mantenere questo approccio e non accontentarsi di aver vinto, perché stiamo raccogliendo qualcosa che abbiamo lasciato per strada, ma lasciamocelo alle spalle e ripartiamo dalla vittoria e dall'atteggiamento giusto. È stato un test importante, porta un po' d'entusiasmo prima di un derby che non è una partita come le altre, però dobbiamo lavorare tanto per portare continuità di risultati. Noi abbiamo sempre creato tanto, anche nelle partite precedenti, soprattutto Bologna, ma abbiamo concesso tanto, e dobbiamo ritrovare l'equilibrio che ci è mancato. Anche oggi abbiamo sbagliato in qualche situazione, ma la cosa più importante è la voglia di non fermarsi e di riparare agli errori. Santon? A volte si critica prima di vedere, si sta allenando con grande dedizione. Avevo tre terzini destri e dovevo scegliere, ribadisco che ha guadagnato posizioni, da una sicurezza difensiva importante e conosce il campionato. Ci teniamo sia questi giocatori esperti sia quelli giovani come Luca Pellegrini che in prospettiva potrà diventare un gran giocatore, continuando a lavorare con grande umiltà. Aggressione del pallone? Quest'anno molto meno si è visto, dipende da alcuni meccanismi che devono entrare in testa e dalle caratteristiche di alcuni giocatori nuovi".