Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

E' il momento più difficile per Eusebio Di Francesco da quanto fa il tecnico? Non secondo il tecnico abruzzese, che dice: "E' sempre quello che deve venire. Il derby ha inciso su tanti discorsi, ma noi dobbiamo pensare a questa partita, è una sfida secca. Essere supportato è una cosa fondamentale, essere sopportato no. Domani sarà fondamentale che gli undici che metterò in campo possano fare una prestazione eccezionale, come quelle dell'anno scorso, in Champions in particolare".