Roma, Di Francesco: "Buon risultato, ma non bisogna scherzare troppo"

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il CSKA Mosca (1-2 il risultato finale). Ecco le sue parole:

Possiamo dire che è un’altra Roma in Champions?

"Sono contento dal punto di vista del risultato, ma potevamo fare qualcosa di più. Avremmo dovuto cercare il terzo gol. Non bisogna buttare via il pallone, ci siamo accontentati e non voglio questo atteggiamento. Quando siamo andati in verticale siamo stati pericolosi, non bisogna scherzare troppo".

C'è più chimica in mezzo al campo?

"Sì, sto vedendo più affiatamento. Cristante, che all’inizio ha faticato, deve migliorare tatticamente ma sta crescendo molto. Si è inserito molto bene ed è un giocatore molto dinamico. Ci siamo fatti sorprendere troppo alle spalle, dobbiamo lavorare su questi aspetti".

Abbiamo visto Dzeko meno nervoso.

"Edin può fare sempre di più. In due o tre situazioni dovevamo servirlo meglio. Nelle scelte abbiamo sbagliato qualcosa di più, ma dobbiamo crescere in questo, specialmente per quanto riguarda i giovani".

Questa ipoteca sulla qualificazione vi autorizza a pensare di più al campionato?

"Domenica abbiamo subito un'altra partita. Dobbiamo recuperare le energie. Studierò la formazione, cambierò qualcosa per avere maggiore dinamicità. La Samp ha un ottimo palleggio, nonostante la sconfitta in casa subita contro il Torino”.