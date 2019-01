© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma di Eusebio Di Francesco è alla ricerca dell'equilibrio per agguantare il quarto posto in classifica. È quanto scrive Il Messaggero, che parla delle difficoltà difensive dei giallorossi: con l'assenza prolungata di De Rossi, la difesa subisce troppe reti e solo l'ottima vena realizzativa degli attaccanti ha permesso di inanellare 4 successi di fila, con una media di tre reti a partita. Pesano anche le cessioni di due centrocampisti esperti come Strootman e Nainggolan.