Roma, Di Francesco: "Champions? Vogliamo andare avanti, ci crediamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo casalingo con il Torino: "Se la chiave della gara sia stata trovata negli spogliatoi? Sì, spesso quando una squadra diventa piatta bisogna avvicinare un uomo all'attaccante. Ho fatto così con Nainggolan, avvicinandolo a Schick. De Rossi? Gli ho chiesto se avesse voluto giocare, la risposta ce l’ha data sul campo e sappiamo il perché. Lo spostamento di Nainggolan possibile tema per martedì? Se mi chiami te lo dico ma ora non lo posso dire (ride ndr). Perché inverto le mezzali nella parte finale della gara? A Napoli l’ho fatto per evitare agli avversari le giocate interne, con il Torino ci ho riprovato perché non riuscivamo a chiudere bene le catene esterne. Il mio voto? L’importante è non guardarsi dietro, si può fare tanto. Martedì sarebbe bello andare avanti, ci crediamo ma non sarà facile. Con l’aiuto di tutti e grazie alla serenità che vedo ritrovata, possiamo fare bene. Come ho visto la squadra? Se guardo i primi 45’ dico malissimo. Il problema era mentale, non fisico. La mia squadra è particolare”, riporta vocegiallorossa.it